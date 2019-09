Kane bezorgt Engeland met hattrick weer ruime zege

Oekraïne en IJsland gaan door met winnen

20:32 De nationale voetbalteams van Oekraïne en IJsland gaan in de EK-kwalificatie door met winnen. Oekraïne pakte weer drie punten bij Litouwen (0-3) en verstevigde daardoor de leiding in groep B, met dertien punten uit vijf wedstrijden. Europees kampioen Portugal speelt later op zaterdag in dezelfde groep tegen Servië. Cristiano Ronaldo en zijn landgenoten hebben pas twee punten, maar ze speelden ook pas twee wedstrijden.