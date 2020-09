Kane aangever bij alle vier de treffers van Son in Southampton

Son had met zijn vier doelpunten een groot aandeel in de veegpartij, maar Harry Kane was minstens zo belangrijk. De Engelsman bereidde alle vier de treffers van zijn Aziatische ploeggenoot voor en zorgde met de 1-5 ook nog voor de vijfde Londense goal van de middag. Daarmee herstelde Spurs zich subliem van de 1-0 achterstand. The Saints kwamen na een halfuur op voorsprong dankzij Danny Ings. De Engelse spits zorgde met zijn tweede treffer van de middag voor het slotakkoord.



Kane evenaarde met zijn vier assists een record in de Premier League. Dennis Bergkamp, José Antonio Reyes, Cesc Fàbregas, Emmanuel Adebayor en Santi Cazorla (allemaal namens rivaal Arsenal) leverden ook eens vier assists in één wedstrijd. Kane was wel de eerste die steeds dezelfde teamgenoot liet scoren.



,,Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik vier doelpunten heb gemaakt”, zei Son, die de wedstrijdbal mee naar huis kreeg. ,,Zonder mijn teamgenoten, en zeker de passes van Harry, was dat niet gelukt. Harry is de man van de wedstrijd. Ik ben blij dat hij na vier assists ook nog tot scoren kwam, want hij is een hongerige spits.”