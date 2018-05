Kan Salzburg ook comeback maken tegen Marseille?

Coman verwacht fit te zijn voor WK

2 mei Kingsley Coman weet zeker dat hij het WK voetbal in Rusland gaat halen. De Franse aanvaller van de Duitse kampioen Bayern München heeft dat bondscoach Didier Deschamps laten weten. De 21-jarige speler onderging in februari een operatie aan een enkel en kwam sindsdien niet meer in actie.