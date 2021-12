Kan FC Barcelona zege op Elche vervolg geven bij nummer 2 Sevilla?

video Sergio Agüero (33) in tranen: hartritme­stoor­nis maakt einde aan voetbal­loop­baan

Sergio Agüero (33) heeft noodgedwongen een punt achter zijn carrière gezet. Tijdens een persconferentie in Camp Nou vertelde de Argentijn met tranen in zijn ogen dat een hartritmestoornis het voor hem onmogelijk heeft gemaakt om nog te blijven voetballen. ,,Het is heel moeilijk, maar ik heb er vrede mee.”

15 december