Kan City spanning terugbrengen in kraker tegen Liverpool?

100 duels Aké trefzeker in bizar jubileumdu­el

6:57 Nathan Aké heeft zijn honderdste duel in de Premier League opgeluisterd met een doelpunt voor Bournemouth. In de thuiswedstrijd tegen Watford, met een ongekend scoreverloop, was de Nederlandse verdediger bepaald niet de enige die scoorde. Het werd 3-3.