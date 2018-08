'Kameroen stelt Seedorf aan als bondscoach, Kluivert assistent'

Minister van Sport Pierre Ismael Bidoung Mpkatt zou de aanstelling van Seedorf vandaag bekend hebben gemaakt op een persconferentie. De Nederlander kreeg de voorkeur boven de Zweedse oudgediende Sven-Goran Eriksson (70), die nu mogelijk bondscoach wordt van Irak.



Seedorf volgt bij Kameroen Hugo Broos op. De Belg leidde de 'Ontembare Leeuwen' vorig jaar naar de winst van de Afrika Cup, maar moest zijn biezen pakken nadat hij er niet in slaagde zich met het land te kwalificeren voor het WK. Zijn taken werden sindsdien waargenomen door oud-international Rigobert Song.



De carrière van Seedorf als trainer steekt vooralsnog schril af bij zijn spelersloopbaan. De 87-voudig international begon in 2014 als hoofdtrainer van zijn oud-club AC Milan en stond daarna aan het roer van het Chinese FC Shenzhen en Deportivo La Coruña uit Spanje. Bij geen van die clubs hield Seedorf het langer dan een half jaar vol.



Kluivert was tot juni 2017 werkzaam als directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain. Hij was eerder trainer van Jong FC Twente, Curaçao en Ajax, en assistent bij AZ, NEC en het Nederlands elftal. Details over het contract van het duo zouden later deze maand worden geopenbaard.