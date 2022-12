Kalvin Phillips lacht breeduit om spottende liedjes Leeds United-fans, Pep Guardiola: ‘Hij is zó sexy’

Phillips zat woensdagavond wel bij de selectie voor de uitwedstrijd bij zijn oude club Leeds United, maar bleef de hele wedstrijd op de bank. De fans van de thuisclub zongen de middenvelder tijdens de warming-up vrolijk toe dat hij te dik was om voor Leeds te spelen en dat hij eet wat hij wil (‘You’re too fat to play for Leeds’ en ‘Kalvin Phillips, he eats what he wants’). Phillips reageerde met een grote grijns en blies volgens aanwezige verslaggevers zijn wangen vol lucht. Dat kwam hem op applaus te staan.