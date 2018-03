Kalou duwt HSV nog dieper in zorgen, pijnlijke middag De Jong

Nu ook officieel: videoref debuteert op WK

16 maart Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel: de videoscheidsrechter debuteert al komende zomer op het WK in Rusland. Het bestuur van de wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag tijdens een vergadering in de Colombiaanse hoofdstad Bogota ingestemd met het gebruik van videoarbitrage op de mondiale eindronde.