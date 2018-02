Kaakbreuk voor Atlético-verdediger Diego Godín na elleboog Neto

Godín kreeg kort na rust de elleboog van de Braziliaanse Valencia-doelman vol in zijn gezicht. Het was direct zichtbaar dat hij daarbij twee voortanden kwijtraakte. De 31-jarige verdediger uit Uruguay staat zeker niet bekend als een aansteller, maar vroeg direct om een wissel. Niet zo gek ook, want bij controle in het ziekenhuis is gebleken dat zijn kaak op drie plaatsen is gebroken.