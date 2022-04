K9 in de vorm van zijn leven: Karim Benzema schiet records uit de boeken

videoKarim Benzema komt in de herfst van zijn carrière helemaal tot bloei bij Real Madrid. De Fransman bewijst dit seizoen dubbel en dwars zijn waarde voor de Spaanse koploper. In 36 wedstrijden maakte de spits al 37 doelpunten en door zijn hattrick gisteren tegen Chelsea sneuvelden opnieuw de nodige records.

De laatste zeven keer dat Benzema aan de aftrap stond, scoorde de spits. De laatste vier keer zelfs meer dan één doelpunt. Het zijn statistieken waar de beste spelers ter wereld een puntje aan kunnen zuigen. Dat K9 (een bijnaam met verwijzingen naar zijn voornaam Karim en zijn rugnummer 9) zelf inmiddels ook thuis hoort in dat rijtje, behoeft geen twijfel meer. Rio Ferdinand noemde hem zelfs ,,de beste nummer negen van het moment” en collega-analyticus Gary Lineker vond het hoog tijd om ,,maar alvast te beginnen de naam van Benzema in de Gouden Bal te graveren”.

Overal wordt de spits van het Franse nationale elftal overladen met lof. Één loftuiting spant de kroon: de inmiddels gestopte doelman Iker Casillas noemde Benzema ,,Spiderman, Wolverine, een bouncer, je beste vriend, je oma, de president van Amerika, je monitor waarmee je parachutespringt, je beschermengel, God.”

Indrukwekkende statistieken

Benzema is ontegenzeggelijk aan een imponerend seizoen bezig. Hij maakte de laatste zes doelpunten voor de Koninklijken in de Champions League. Nooit maakte iemand in de Champions League vijf of meer doelpunten op rij voor Real. Benzema trapte er dit Champions League-seizoen sowieso al elf tegen de touwen. Geen Fransman kan hem dat nazeggen; het oude record stond op naam van Just Fontaine, die in het seizoen 1958-1959 tot tien doelpunten kwam namens het Franse Reims.

Zes van die elf doelpunten in het kampioenenbal maakte Benzema in de afgelopen twee wedstrijden. Hij verdeelde ze keurig: een kleine maand geleden een hattrick tegen Paris Saint-Germain en gisteren eveneens drie stuks tegen Chelsea. Met zijn dubbele hattrick komt hij in een select groepje spelers terecht: alleen Luiz Adriano, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gingen hem voor.

Geen van deze spelers maakte één van zijn hattricks echter tegen Chelsea. Sterker nog, Benzema is de eerste die het presteert om een Chelsea-doelman drie keer te passeren in de Champions League. Het was Benzema's vierde hattrick namens Real in Europa.

Slechts drie spelers deden het beter in dienst van de recordwinnaar: Alfredo di Stefano en Ferenc Puskas maakten vijf hattricks en Cristiano Ronaldo flikte het zelfs zeven keer.

In de strijd om de all-time topscorer in de Champions League te worden legt Benzema het ook af tegen Ronaldo. De Portugees staat op 140 doelpunten. Dat aantal gaat Benzema (82) niet meer bereiken, maar Lewandowski (85) moet vrezen voor zijn podiumplek. De Pool staat nu nog derde, op ruime achterstand van Lionel Messi (125).

‘Benzema was bijna toegang tot stadion geweigerd’

Het had niet veel gescheeld, of Benzema had niet kunnen schitteren gisteren. Enkele uren voor de aftrap werd de Fransman de toegang tot Stamford Bridge in eerste instantie geweigerd. Een beveiliger hield hem bij de ingang tegen, omdat hij niet over de benodigde accreditatie beschikte. ,,Toen Karim uit de bus stapte zonder pasje, zei ik tegen hem dat hij niet zou kunnen spelen”, vertelde trainer Carlo Ancelotti na de wedstrijd lachend. ,,Ik zei: ik laat de masseur maar alvast warmlopen om je te vervangen. Gelukkig had hij het pasje snel teruggevonden.”

Volledig scherm Karim Benzema mag na zijn hattrick de bal mee naar huis nemen. © ANP / EPA