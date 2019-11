Juventus zonder Cristiano Ronaldo tegen Atalanta

De laatste keer, bij de competitiewedstrijd tegen AC Milan, was de 34-jarige Portugees zo boos over zijn wissel dat hij al voor het laatste fluitsignaal in de auto op weg naar huis zat. Sarri wilde er vrijdag geen woorden meer aan vuilmaken. ,,Er hoeft niets opgehelderd te worden. Soms mogen spelers ook even boos zijn”, zei de trainer van Juventus. ,,Het probleem is dat hij ons dinsdag vertelde dat hij nog steeds niet fit is. Het doel is om Cristiano terug te hebben voor de Champions League.”