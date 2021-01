Juventus wint zonder De Ligt moeizaam van Sassuolo

Via de Braziliaanse rechtsback Danilo (mooie uithaal) werd het vijf minuten na rust 1-0, maar Grégoire Defrel tekende in de 58ste minuut voor de 1-1. Sassuolo kreeg daarna een paar goede kansen om er zelfs 1-2 van te maken in het Allianz Stadium in Turijn, maar Juventus trok de wedstrijd uiteindelijk toch nog naar zich toe. De Welshe middenvelder Aaron Ramsey gleed in de 82ste minuut een voorzet van linksback Gianluca Frabotta binnen. In de 92ste minuut zorgde Cristiano Ronaldo, die tot dan vrijwel onzichtbaar was, nog voor de 3-1 eindstand.



Juventus raakte in de eerste helft twee spelers kwijt door blessures. Weston McKennie en Paulo Dybala gingen naar de kant. Sassuolo moest na de rust met tien man verder. Pedro Obiang kreeg op slag van rust de rode kaart voor een zware overtreding op Rodrigo Betancur.