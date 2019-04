Juventus wint opnieuw zonder Ronaldo

Juventus, nog zonder de geblesseerde Cristiano Ronaldo, speelt zaterdag thuis tegen AC Milan. Vier dagen later wacht Ajax in Amsterdam in de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League.



Kean, een Italiaanse tiener met Ivoriaanse ouders, kreeg na zijn late treffer te maken met racistische geluiden vanuit het publiek. Ploeggenoot Blaise Matuidi ging woedend verhaal halen bij de scheidsrechter. De Franse middenvelder leek ook even van het veld te willen lopen.



De arbitrage besloot tot een korte onderbreking waarbij het publiek werd gewaarschuwd. Dat was de eerste stap in een actieplan van drie dat tot staken kan leiden. Onder boegeroep werd de wedstrijd toch nog uitgespeeld.



In hetzelfde stadion was Matuidi vorig jaar ook het slachtoffer van racistische uitingen. Het bestuur van Cagliari bood daarvoor later excuses aan.