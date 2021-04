Juventus verspeelt ook punten in derby en moet vrezen voor CL-deelname

Video Duits debacle komt hard aan bij Löw & spelers: ‘Het doet des te meer pijn’

1 april Bondscoach Joachim Löw maakte een aangeslagen indruk na de verschutting van Duitsland in de WK-kwalificatiereeks tegen Noord-Macedonië (1-2 nederlaag). ,,De teleurstelling is enorm”, gaf hij toe. ,,We leden in onze aanvalsopbouw te veel balverlies en ons defensieve spel was niet stabiel genoeg. Als je thuis op deze manier verliest, dan komt dat hard aan.”