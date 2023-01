Juventus sluit roerige week af met doelpuntrijk gelijkspel tegen Atalanta

Juventus kreeg afgelopen week 15 punten in mindering omdat de club in het verleden zou hebben gesjoemeld met transferwaardes van spelers om zo aan de financiële regels te voldoen. Juventus zakte daardoor naar de middenmoot in de Serie A, maar de club uit Turijn kondigde al aan in beroep te gaan tegen de straf.



Atalanta kwam vanavond op een 0-1 en 2-3 voorsprong, maar Juventus knokte zich twee keer terug. Juventus staat nu negende, tussen stadgenoot Torino en Fiorentina in. Atalanta staat op de vijfde plaats in de Serie A, tussen AS Roma en Lazio.