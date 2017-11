Juventus raakt verder achterop na nederlaag bij Sampdoria

Trainer Massimiliano Allegri van Juventus had doelman Gianluigi Buffon en verdediger Andrea Barzagli naast zich op de bank gezet. Het tweetal kreeg rust na de ontgoochelende uitschakeling met de Italiaanse ploeg voor het WK tegen Zweden. Ook topschutter Paulo Dybala begon op de bank. Na ruim een uur mocht de Argentijn alsnog het veld in.

Even ervoor was Sampdoria door een doelpunt van Duvan Zapata op voorsprong gekomen. Dybala, al goed voor elf treffers, zag het verder misgaan. Lucas Torreira en Gian Marco Ferrari bezorgden Sampdoria een ruime marge met de titelverdediger. In blessuretijd zorgden Gonzalo Higuaín (strafschop) en Dybala nog voor draaglijke cijfers: 3-2. De goal van Higuaín was de 5000ste treffer van Juventus in de Serie A.