Juventus-middenvelder Paul Pogba geschorst na positieve dopingtest, forse schorsing dreigt

met video Antony reageert op Braziliaan­se tv geëmotio­neerd op beschuldi­gin­gen: ‘Dit is een zware tijd’

Antony heeft in een interview op de Braziliaanse tv gereageerd op de beschuldigingen van zijn ex-vriendin van huiselijk geweld. De vleugelspeler van het Manchester United van Erik Ten Hag ontkent met tranen in zijn ogen de aantijgingen. ,,Denk je niet dat ik eerder iets had willen zeggen en mezelf had willen verdedigen?”