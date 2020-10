Juventus loopt averij op, AC Milan wint derby tegen Inter dankzij Zlatan en blijft koploper

In de 13de minuut stopte doelman Samir Handanovic een door Ibrahimovic genomen strafschop, maar de aanvaller was in de rebound alsnog succesvol. Drie minuten later schoot Ibrahimovic van dichtbij, na een voorzet van de Portugees Rafael Leão, de 0-2 binnen. Lukaku gaf Inter, waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd meespeelde, na een half uur spelen met de aansluitingstreffer weer hoop. Doelpunten bleven in het vervolg echter uit.