Juventus in competitiewedstrijden op maandag: al 45 jaar onverslaanbaar

Wedstrijden op maandagavond zijn in de Nederlandse eredivisie een zeldzaamheid, maar in het buitenland wordt er regelmatig gevoetbald op maandag. Zeker nu de competities in sneltreinvaart afgewerkt moeten worden, wordt er gretig gebruik gemaakt van de maandagen. Ook topploegen moeten nu op die dag aan de bak, zoals Juventus vanavond in de uitwedstrijd tegen het Bologna van Stefano Denswil, Mitchell Dijks de geschorste Jerdy Schouten.



Of Juventus het erg vindt om op maandag te voetballen is echter de vraag. De Oude Dame komt niet heel vaak in actie op deze dag, maar áls Juventus op maandag speelt, verliest de ploeg bijna nooit. Op maandag 31 maart 1975 speelde Juventus de uitwedstrijd tegen Torino. Deze ging met 3-2 verloren. Sindsdien speelde Juventus 25 competitiewedstrijden (waarvan drie in de Serie B) op maandag en géén daarvan ging verloren. Van de laatste elf wedstrijden op maandag werden er zelfs negen gewonnen.