Juventus-icoon Leonardo Bonucci kondigt voetbalpensioen aan

Bonucci kwam voor de vijfhonderdste keer in actie tijdens de eerste halve finale van de Europa League tegen Sevilla (1-1). De routinier is de zesde speler in de clubhistorie die de mijlpaal heeft bereikt. Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Gaetano Scirea, Giorgio Chiellini en Giuseppe Furino gingen hem voor.

Bonucci verdeelde zijn wedstrijden over twee periodes in Turijn. Hij debuteerde bij Juventus in 2010, waarna hij in 2017 naar AC Milan vertrok. Een jaar later keerde hij echter al terug naar het Allianz Stadium. In totaal veroverde hij acht landstitels en vier nationale bekers met Juventus. Hij speelde in Italië ook voor Internazionale, Treviso, Pisa en Bari.