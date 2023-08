Juventus-fans maken statement tegen mogelijke komst Romelu Lukaku: ‘Wij willen hem niet’

Met samenvatting Jurriën Timber pakt meteen een prijs met Arsenal: gelijkma­ker in minuut 101 en zege in penaltyse­rie

Arsenal heeft de eerste prijs van het seizoen te pakken. De nummer twee van vorig seizoen won op spectaculaire wijze de Community Shield. Manchester City kwam in de 77ste minuut op voorsprong op Wembley, maar in de elfde minuut van de extra tijd maakte Arsenal nog gelijk. In de strafschoppenserie won Arsenal vervolgens met 4-1.