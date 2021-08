Juventus drukt transferspeculaties Ronaldo de kop in na reservebeurt: ‘Hij blijft 100 procent zeker’

Ronaldo was de geruchten over een vertrek bij Juventus zo zat dat hij dinsdag met een bericht kwam op social media. ,,Na alles wat er over mij gezegd en geschreven is, moet ik toch reageren. Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven. In woorden en cijfers, in trofeeën en cijfers, in records en in krantenkoppen. Het leeft voort in het museum van Bernabéu en zit in de hoofden van iedere fan. Ik weet dat de echte Real Madrid-supporters me in hun hart dragen, dat is omgekeerd ook het geval.”