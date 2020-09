Juve wint ruim bij officieus debuut Pirlo

De topploeg uit Turijn prolongeerde vorig seizoen weliswaar de Italiaanse titel, maar verloor de finale om de nationale beker en werd in de Champions League al in de achtste finales uitgeschakeld door Lyon. Het kostte trainer Maurizio Sarri zijn baan, waarna Andrea Pirlo werd aangesteld als nieuwe oefenmeester. Tegen Novara zat de oud-topvoetballer, die aanvankelijk zijn trainerscarrière zou beginnen bij de beloften, voor het eerst op de bank.



,,Ik ben tevreden, want het is de eerste wedstrijd en we hadden maar twee dagen om ons daarop voor te bereiden na de terugkeer van de spelers na hun internationale verplichtingen", aldus Pirlo. "Nu gaan we ons voorbereiden op de competitiestart. We hebben daar een week de tijd voor." Volgende week zondag speelt Juventus de eerste wedstrijd in de Serie A thuis tegen Sampdoria.