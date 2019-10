Juve morst kostbare punten na nieuwe handsbal De Ligt

Juventus, dat zonder Ronaldo met Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala voorin speelde, had het lastig op bezoek bij Lecce, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Serie A. De thuisploeg vuurde zelfs meer schoten op doel af, maar het was toch de landskampioen van vorig jaar die op voorsprong kwam: Dybala, afgelopen week in de Champions League ook al twee keer trefzeker, maakte in de 50ste minuut de 0-1 vanaf de strafschopstip.



Zes minuten later maakte De Ligt echter hands, waardoor ook Lecce vanaf de stip mocht aanleggen. Marco Mancosu faalde niet: 1-1. Ondanks het inbrengen van Juan Cuadrado, Sami Khedira en Adrien Rabiot wist Lecce het gelijkspel over de streep te trekken.



Door het gelijkspel tegen Lecce staat Juve nog slechts twee punten voor op Inter. De club uit Milaan kan later op de zaterdag thuis tegen Parma de koppositie overnemen. Lecce staat vlak boven de degradatiestreep met acht punten uit negen wedstrijden.