Justin Kluivert nieuwe ploeggenoot van Stengs en Dolberg in Frankrijk

Kluivert maakte in 2018 voor ruim zeventien miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma, maar zijn periode in Italië was vooralsnog geen doorslaand succes. Daar kwam hij vooralsnog tot negen goals in 68 wedstrijden, maar tot een onbetwiste basisspeler groeide de Nederlander nog niet uit in Rome.



AS Roma verhuurde Kluivert vorig seizoen al aan RB Leipzig, waar hij tot drie goals in negentien Bundesliga-wedstrijden kwam. Hoogtepunt was zijn goal tegen Bayern München in de wedstrijd die eindigde in 3-3. Ook in de laatste twee wedstrijden van het seizoen liet Kluivert zich gelden door nog te scoren tegen VfL Wolfsburg en Union Berlin.