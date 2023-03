Jürgen Klopp over Erik ten Hag en Manchester United: ‘Als mijn spelers het goed doen, denk ik niet: oh, dat heb ik gedaan!’

,,Ik heb er zin in", zei Ten Hag. ,,In de ambiance, de sfeer. Dat zal geweldig zijn. Natuurlijk zal het vijandig zijn richting ons, maar daar houden we wel van. Het veld is overal even groot, de bal is rond en er zit lucht in, we moeten gewoon voetballen. Ik weet dat mijn spelers er klaar voor zullen zijn en zullen vechten.”

United won midweeks in de achtste finale van de FA Cup met 3-1 van West Ham United naar de eerste helft was niet al te indrukwekkend. Volgens aanvoerder Harry Maguire ging Ten Hag in de rust van die wedstrijd flink tekeer tegen zijn spelers.

,,We speelden niet volgens onze standaarden en dan zal ik hard moeten zijn voor mijn team. Ik eis een goede prestatie, elke dag. Iets anders accepteer ik niet. Ik zal mijn spelers bekritiseren en vertellen wat ik van ze verwacht. Ik zal ook met oplossingen komen. De tweede helft was gelukkig een stuk beter.’

Jürgen Klopp

,,Zij hebben een beter seizoen dan wij", erkende Liverpool-manager Klopp. ,,Maar dat betekent zondag niks. Wij moeten laten merken dat het ongelooflijk moeilijk is om tegen ons te spelen. Wij moeten ervoor zorgen dat zij zich dat realiseren.”

,,Het interesseert me verder helemaal niets wat United doet, ik respecteer het alleen. Het is als Liverpool-manager onmogelijk om positief te zijn over United.” Voor Marcus Rashford maakte de Duitser een uitzondering. ,,Hij speelt geweldig, heeft snelheid, kalmte en scoort op alle mogelijke manieren. Ik ben heel blij voor hem.”

En wat vindt hij van Ten Hag, onder wiens leiding Manchester United weer is opgestaan? ,,Daar denk ik niet veel over na. Verrast? Nee, waarschijnlijk niet. Loop de spelers maar na, waarom zouden ze niet goed presteren? Ze hebben een nieuwe manier van verdedigen, dat maakt een groot verschil. En ze hebben zeer ervaren spelers als Eriksen en Casemiro gehaald. Die hebben overal succes gehad en Rashford is in de vorm van zijn leven. Natuurlijk, onder de invloed van Ten Hag. Maar als mijn spelers het goed doen, denk ik niet ‘Oh, dat heb ik gedaan!'. United speelt goed voetbal en ze verdienen waar ze staan.”

Manchester United is de nummer drie van de Premier League, Liverpool staat momenteel zesde. De aftrap op Anfield is zondag om 17.30 uur.

