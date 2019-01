Jürgen Klopp lovend over ‘uitstekende’ Ki-Jana Hoever

,,Als ik Ki-Jana had laten beginnen, zouden mensen kunnen denken dat ik de competitie niet serieus neem. Maar ik moest wat proberen, al is het niet logisch om een 16-jarige jongen te laten starten. Normaal gesproken wacht je met iemand tot hij er helemaal klaar voor is”, lichte Klopp zijn ingreep toe, om vervolgens Hoever te complimenteren met zijn optreden. ,,Als een team je echt heel hard nodig heeft, gaat het er om of je goed genoeg bent en niet om hoe oud je bent. En hij deed het uitstekend.”



De voormalige Ajacied, die in het spelersrapport van de Liverpool Echo werd beloond met een dikke 7, was met 16 jaar en 354 dagen de op twee na jongste debutant ooit voor Liverpool in alle competities. Hij wordt over tien dagen, op 18 januari, 17 jaar. Hoever was de jongste FA Cup-debutant ooit bij de Reds en de op drie na jongste ooit in alle competities.