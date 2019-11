Jürgen Klopp en Pep Guardiola in Hall of Fame

Arsenal ontslaat Emery na dramati­sche reeks

11:38 Unai Emery is door Arsenal ontslagen na de nederlaag van de Londenaren in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt (1-2). Ook in de Premier League wil het dit seizoen niet vlotten met de Gunners. De club is al zeven duels zonder zege, de slechtste reeks sinds 1992. Assistent Freddie Ljungberg neemt zijn taken tijdelijk over.