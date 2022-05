Jürgen Klopp dacht even dat City voorsprong had verspeeld: ‘Maar hoorde snel dat het geen 3-3 was’

Liverpool strijdt zaterdag in Parijs met Real Madrid om de eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi. De ploeg van Klopp won dit jaar al de League Cup en de FA Cup. De kans op een historische ‘quadruple’, zoals het winnen van vier prijzen in één jaar in Engeland wordt genoemd, vervloog zondag.

De supporters van Liverpool hoopten lang op een sensationele ontknoping van de competitie, omdat City tegen Aston Villa met 2-0 achter kwam te staan. Met drie doelpunten tussen de 76ste en 81ste minuut haalde de club uit Manchester alsnog de titel binnen.

,,Op een bepaald moment hoorde ik even dat Aston Villa op 3-3 was gekomen”, zei Klopp. ,,Dat was een fijn moment. Maar een seconde later zeiden ze al dat het niet zo was, dat was jammer. Het verschil tussen City en Liverpool was dit seizoen zó klein, na 38 wedstrijden zit er 1 punt tussen. Maar ons seizoen is nog niet voorbij, we gaan zaterdag nog een keer alles geven. We hebben vijf dagen om ons voor te bereiden op de finale. Het verlangen om het missen van het kampioenschap recht te zetten in de Champions League is groot bij ons.”

Origi

Liverpool kan zaterdag in de finale van de Champions League tegen Real Madrid geen beroep doen op Divock Origi. De Belgische spits, die na zeven jaar vertrekt bij de Engelse voetbalclub, heeft een spierblessure opgelopen. Origi ontbrak daardoor zondag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Wolverhampton Wanderers (3-1) en is volgens trainer Jürgen Klopp niet op tijd fit voor de finale in Parijs.

,,Vijf dagen om te herstellen is voor hem niet genoeg”, zei Klopp. ,,Hij raakte zaterdag in de laatste seconde van de training geblesseerd.” Origi, doorgaans invaller bij Liverpool, had in 2019 een belangrijk aandeel in het winnen van de Champions League. De 27-jarige Belg maakte in de halve finales twee doelpunten in de return tegen FC Barcelona (4-0) en was ook trefzeker in de finale tegen Tottenham Hotspur (2-0).

Klopp moet mogelijk ook zijn spelmaker Thiago Alcantara missen tegen Real. De Spaanse middenvelder raakte tegen de Wolves kort voor rust geblesseerd. ,,Het ziet er niet goed uit, maar ik weet verder niets”, aldus Klopp. ,,Ik zag hem net met zijn dochter op zijn schouders dus hij kon in ieder geval lopen, dat is een goed teken. Een MRI-scan moet uitwijzen hoe ernstig het is.”

Virgil van Dijk bleef aan de kant vanwege de blessure die hij een week eerder opliep in de gewonnen finale van de FA Cup tegen Chelsea. De verdediger wordt door de medische staf van Liverpool klaargestoomd voor de eindstrijd van de Champions League.

Volledig scherm De Belg Divock Origi mist de Champions League-finale. © AFP