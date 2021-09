Jubilerende Ancelotti prijst ‘ontembare vechtlust’ Real na ontsnapping in Valencia

Hugo Duro bracht de thuisploeg op voorsprong. Real zette daarna Valencia onder druk. Dat resulteerde vier minuten voor tijd in de goal van Vinícius Júnior. Slechts twee minuten later sloeg ook Karim Benzema toe. ,,We hebben ze niet verslagen met onze voetballende kwaliteiten, maar met onze ontembare vechtlust”, aldus de 62-jarige Ancelottio.

,,Ik heb een ploeg die altijd vecht en doorgaat, of we nou goed of slecht spelen”, aldus de gelouterde Ancelotti, die afgelopen zomer terugkeerde bij Real. ,,We hebben een behoorlijk jong team en ik ben de eerste die zal toegeven dat we op dit moment niet zulk spectaculair voetbal spelen. Maar mentaal zijn we heel sterk. We hebben het vermogen om iedere wedstrijd door te gaan tot het laatste fluitsignaal.”