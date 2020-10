Jota maakt opnieuw het verschil bij winnend Liverpool

VIDEOInvaller Diogo Jota heeft Liverpool een nipte zege bezorgd op West Ham United. De Portugese aanvaller maakte in de 85e minuut de 2-1 en dat was ook de eindstand. Jota kwam in de 70e minuut in de ploeg voor Roberto Firmino.

Op aangeven van Xherdan Shaqiri schoot Jota hard raak. Kort daarvoor had Jota nog een doelpunt afgekeurd zien worden, omdat er aan zijn goal een overtreding van Sadio Mané voorafging. De 23-jarige Jota werd vorige maand overgenomen van Wolverhampton Wanderers.

Liverpool keek al na 10 minuten tegen een achterstand aan; Pablo Fornals trof doel nadat Joe Gomez de bal hem zo in de voeten had gekopt. Gomez vormde door de afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk het hart van de defensie met de debuterende Nathaniel Philips. Uit een penalty maakte Mo Salah, op wie de overtreding ook was gemaakt, vlak voor rust gelijk.

Door de zege is Liverpool nu 63 thuiswedstrijden in competitieverband op een rij ongeslagen en dat is een evenaring van het record dat tussen februari 1978 en december 1980 werd neergezet. Op 23 april 2017 verloor Liverpool voor het laatst in eigen stadion in de Premier League, met 2-1 van Crystal Palace.

Liverpool, groepsgenoot van Ajax in de Champions League, gaat alleen aan de leiding in de Premier League. De regerend kampioen heeft na zeven duels 16 punten. Stadgenoot Everton kan zondag op gelijke hoogte komen. Everton wacht de uitwedstrijd tegen Newcastle United. Opvallend genoeg heeft Liverpool wel de meeste tegendoelpunten in de Premier League: vijftien.

Volledig scherm Diogo Jota. © AP