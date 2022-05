José Mourinho spreekt in tranen van historische zege: ‘Ze hebben heel lang op vanavond gewacht’

Met samenvatting Feyenoord ten onder aan planken­koorts tegen ‘Koning van de Anticlimax’

Straks pas is er tijd om trots te zijn - en voort te bouwen op de koers die dit seizoen is ingezet. Voorlopig knaagt nog slechts de pijn van een verloren finale. Feyenoord verloor in Tirana niet alleen van José Mourinho, ook van zichzelf.

0:19