José Mourinho laat zich in Tirana van zijn meest charmante kant zien

Toen José Mourinho na de persconferentie richting de uitgang sjokte, stormde er opeens een Albanese verslaggever naar voren om zich zo snel mogelijk te laten vereeuwigen met de beroemde Portugees. Of dat te maken had met de lovende woorden die de trainer van AS Roma even daarvoor sprak over Albanië, Tirana en de Arena Kombëtare, waar de finale tegen Feyenoord wordt afgewerkt, was onduidelijk. Maar hij liet zich in Tirana van zijn meest charmante kant zien.