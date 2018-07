'Jorge Sampaoli weg bij Argentinië'

Na de teleurstellende uitschakeling in de achtste finales van het WK voetbal had de Argentijnse voetbalbond aanvankelijk besloten dat de bondscoach aanbleef. De bond had laten weten dat het bestuur aan het einde van de maand bijeenkomt om de situatie rondom het nationale team en de vroege uitschakeling te bespreken. Sampaoli heeft nog een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar.



Argentinië werd onder Sampaoli in de achtste finales tegen Frankrijk uitgeschakeld met 4-3. Het is nog onduidelijk of aanvoerder Lionel Messi zijn interlandcarrière voortzet. De 31-jarige sterspeler heeft zich nog niet uitgesproken over zijn plannen bij de nationale ploeg.