Jordi Cruijff keert terug bij FC Barcelona

In 1996 vertrok Jordi bij Barcelona, waar hij enkele seizoen deel uitmaakte van de selectie van het eerste elftal. Zijn vader was er destijds trainer. Jordi kwam vervolgens uit voor de Engelse topclub Manchester United. Hij voetbalde later in Spanje nog wel bij Celta de Vigo, Alavés en Espanyol. Jordi kwam negen keer uit voor Oranje en was onder meer op het Europees kampioenschap van 1996 in Engeland van de partij.