Jordi Cruijff en Xavi prijzen Erik ten Hag in aanloop naar EL-kraker: ‘Het werd tijd’

Beide grootmachten werden in november bij de loting aan elkaar gekoppeld. ,,De situatie is nu anders dan toen”, zegt Cruijff in gesprek met El País. ,,Beide teams zaten toen in een lastige fase.” FC Barcelona begon het Europese seizoen in de Champions League, maar eindigde slechts als derde in een poule met Bayern München en Internazionale en daalde daarom af naar de Europa League. Barcelona-trainer Xavi heeft er zin in: ,,Het is een grote wedstrijd, een spectaculaire ontmoeting voor de fans.”