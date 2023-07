Jong Engeland verovert Europese titel, heldenrol voor keeper in finale tegen Spanje

Jong Engeland is voor de derde keer Europese kampioen geworden, op het toernooi waarin Jong Oranje al in de groepsfase strandde . Na de eerdere successen in 1982 en 1984 won de ploeg van bondscoach Lee Carsley het toernooi in Georgië en Roemenië zonder tegentreffer. In de finale in Batumi werd Jong Spanje met 1-0 verslagen door een vrije trap van Cole Palmer, die flink van richting werd veranderd.

De grote held van het Engelse beloftenteam was echter niet de matchwinner, maar doelman James Trafford. De 20-jarige doelman van Manchester City (verhuurd aan Bolton Wanderers, nu op weg naar Burnley) kreeg in zes wedstrijden geen enkele tegentreffer. Alsof dat nog niet mooi genoeg was stopte hij in de 99ste minuut ook nog een penalty van de Spaanse spits Abel Ruiz en in de rebound kwam hij ook als winnaar uit de strijd. Twee minuten later vlogen al zijn teamgenoten hem om de nek om hem te bedanken voor zijn heldenrol in de finale.

De nationale ploeg van Engeland slaagde er nog nooit in een Europese titel te pakken. Twee jaar geleden kwam de ploeg van bondscoach Gareth Southgate er dicht bij, maar in de finale op Wembley was Italië toen beter bestand tegen de druk tijdens de strafschoppenserie. De enige hoofdprijs van de Engelse ploeg bleef daarmee de wereldtitel in eigen land in 1966, maar de afgelopen toernooien toonde Engeland aan dat er zeer veel talent is.



Engeland onder 17 werd in 2017 al wereldkampioen in India en de Europese titel die nu is binnengehaald door de onder 21-ploeg is het volgende bewijs van de grote toekomst van het Engelse voetbal.

Volledig scherm Cole Palmer maakte kort voor rust de winnende goal uit een van richting veranderde vrije trap. © ANP / EPA

De finale tegen Jong Spanje werd niet het spektakelstuk wat iedereen ervan had verwacht of in ieder geval had gehoopt. Echte kansen waren er nauwelijks, met twee teams die vooral de bal in de ploeg wilden houden en niet veel risico's wensten te nemen. De winnende goal viel in de vierde minuut van de extra tijd van de eerste helft. Een vrije trap van Manchester City-talent Cole Palmer vloog via de rug van Liverpool-middenvelder Curtis Jones in het doel.

Jong Spanje probeerde het in de tweede helft nog wel, maar een gelijkmaker hing eigenlijk nooit in de lucht. Sporting Braga-spits Abel Ruiz kreeg nog een kansje op zijn vierde treffer van het toernooi, maar zijn kopbal ging naast. Diep in blessuretijd kwam er dan toch nog een kans, toen de bal op de stip ging na een overtreding van Chelsea-verdediger Levi Colwill op Abel Ruiz. Hij ging zelf achter de bal staan, maar zijn poging door het midden werd gestopt door de Engelse keeper James Trafford. In de rebound had Trafford nog een fraaie redding in petto, waardoor Engeland als winnaar uit de strijd kwam.

Bij Engeland viel voormalig PSV-aanvaller Noni Madueke (sinds januari bij Chelsea) in de 66ste minuut nog in voor Emil Smith Rowe van Arsenal. Jarrad Branthwaite, die afgelopen seizoen door PSV werd gehuurd van Everton, bleef de hele finale op de bank.

Spanje en Italië gedeeld recordhouder

Spanje blijft samen met Italië recordhouder met vijf Europese titels bij de onder 21. Engeland staat nu net als Duitsland, dat twee jaar geleden de sterkste was, op drie Europese titels. Jong Oranje won het toernooi in 2006 in Portugal en 2007 in eigen land.

De Engelsen jeugdvoetballers mogen niet deelnemen aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, hoewel ze wel aan de norm voldeden. Bij het Internationaal Olympisch Comité speelt Engeland onder de vlag van Groot-Brittannië en niet, zoals bij de FIFA en de UEFA, als afzonderlijk land.

Jong Oranje werd al in de groepsfase van het evenement in Georgië en Roemenië uitgeschakeld en plaatste zich derhalve ook niet voor Parijs 2024.

Volledig scherm Lee Carsley, de bondscoach van de Engelse ploeg. © AP