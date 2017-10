Jones kan spelen in de topper tegen Tottenham Hotspur

Guardiola klaagt over bal: 'Met zo'n ding kun je nooit scoren'

9:45 In de Premier League scoort Manchester City dit seizoen gemiddeld meer dan drie keer per wedstrijd. Maar gisteren tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers kreeg de sterrenploeg van Pep Guardiola de bal er niet in. De Spaanse manager heeft een opvallende verklaring: de bal deugde niet.