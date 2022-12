Jill Roord valt geblesseerd uit bij Wolfsburg, Lieke Martens goed voor twee assists en Vivianne Miedema maakt winnende tegen Juventus

Met videoJill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen hebben met VfL Wolfsburg een 4-2 overwinning geboekt op AS Roma. Ze plaatsten zich daarmee als eerste club voor de kwartfinales in de UEFA Women's Champions League.

Roord deed slechts twaalf minuten mee bij Wolfsburg. De 25-jarige aanvallende middenvelder uit Oldenzaal viel al kort uit met een enkelblessure, nadat ze die verzwikte in een duel. Morgen zal de ernst van de blessure worden onderzocht. Roord werd vervangen door de IJslandse Sveindis Jane Jonsdottir, die kort daarna de assist gaf bij de openingsgoal van Ewa Pajor en kort voor rust zelf de 2-0 maakte. Via Lena Lattwein en opnieuw Pajor liep Wolfsburg uit naar een 4-2 overwinning op Roma, waar Andressa Alves en Sophie Haug de doelpuntenmakers waren.



Lynn Wilms en Dominique Janssen deden wel de hele wedstrijd mee in de defensie van Wolfsburg, dat met de overwinning op tien punten uit vier duels kwam. Het gelijkspel tussen SKN St. Pölten en Slavia Praag (1-1) later op de avond betekende dat Wolfsburg als eerste club door is naar de kwartfinales.

Twee assists voor Lieke Martens

Lieke Martens was met twee assists belangrijk voor Paris Saint-Germain, dat in Albanië met 0-4 won van KF Vllaznia Shkodër. Martens speelde de hele wedstrijd, haar teamgenote Jackie Groenen werd na een uur vervangen.



Paris Saint-Germain zit in een zware poule met Real Madrid en Chelsea, die met 1-1 gelijkspeelden in de Spaanse hoofdstad. Na vier speelrondes in poule A gaat de Engelse kampioen Chelsea aan kop met 10 punten. Paris Saint-Germain volgt met 7 punten, Real Madrid staat op 4 punten. Volgende week staat PSG - Real Madrid op het programma.

Miedema matchwinner voor Arsenal

Vivianne Miedema heeft Arsenal woensdagavond in de groepsfase van de Champions League voor vrouwen naar een 1-0-overwinning op Juventus geschoten. De topscorer aller tijden van Oranje maakte na een kwartier de enige treffer van het duel in het Emirates Stadium in Londen. Oranje-ploeggenoot Lineth Beerensteyn speelde de hele wedstrijd voor Juventus.

Eerder op de avond won het Olympique Lyon van Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola met 4-0 van FC Zürich. Invaller Van de Donk kwam na een klein uur van de bank, Egurrola ging tien minuten later in omgekeerde richting.



Arsenal komt met de zege op 10 punten na vier wedstrijden. Olympique Lyon volgt met 7 punten, twee punten meer dan Juventus. Zürich staat op de laatste plaats met 0 punten.

Volledig scherm Vivianne Miedema. © Action Images via Reuters