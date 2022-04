Jill Roord helpt Wolfsburg met twee doelpunten naar bekerfinale, Nouwen schakelt Miedema uit

Voetbalwe­reld blijft Guus Hiddink (75) trekken: gesprek met voetbal­bond Curaçao

Guus Hiddink is met de voetbalbond van Curaçao in gesprek om weer aan de slag te gaan als technisch directeur van het eiland. Een woordvoerder van de Federashon di Futbol Korsou (FFK) bevestigt dat er onderhandelingen worden gevoerd met de 75-jarige Nederlander. De kans dat beide partijen eerdaags een akkoord naar buiten brengen, is volgens ingewijden groot.

