Jij bepaalt: wordt het Ziyech of gewoon Messi?

De nominaties voor het wereldelf­tal van het jaar 2019

10:33 Het voetbaljaar leverde weer zo veel moois op. Het swingende Liverpool, dat de Champions League veroverde. Ajax, dat maar net een finaleplaats misliep. Oranje, dat bijna de eerste Nations League won. Op deze site vragen wij uw hulp bij het samenstellen van een wereldelftal over 2019. Welke elf spelers zou u opstellen? En welke trainer moet deze ploeg leiden? Stemmen kan vanaf nu tot en met 31 december. De uitslag verschijnt vervolgens online en op 2 januari ook in deze krant. Stem via deze link! Bekijk hieronder de nominaties