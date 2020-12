Jesus en Walker testen positief: duo doet niet mee tegen Newcastle United en Everton

Manchester City speelt morgenavond (21.00 uur) op Boxing Day de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Twee dagen later, op maandag 28 december (21.00 uur), wacht alweer de volgende wedstrijd: uit bij Everton. Vervolgens komt City zes dagen later, op zondag 3 januari, pas weer in actie: uit bij Chelsea. Dan zijn Gabriel Jesus en Kyle Walker waarschijnlijk weer van de partij. Manchester City staat momenteel op een achtste plaats in de Premier League met 23 punten, acht punten onder koploper Liverpool. Wel heeft City een wedstrijd minder gespeeld.



Op woensdag 6 januari speelt de ploeg van Pep Guardiola in de halve finale van de League Cup op Old Trafford tegen Manchester United in de halve finale van de League Cup. De andere halve finale gaat tussen de Londense clubs Brentford en Tottenham Hotspur.