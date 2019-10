Jerson Cabral maakte nooit racisme mee in Bulgarije

,,Landen in het Oostblok hebben natuurlijk een bepaalde naam”, zegt Cabral die nu bij Pafos op Cyprus speelt. ,,Net als dat het er altijd grijs is en de mensen in eerste instantie niet zo aardig. Maar persoonlijk heb ik weinig gemerkt van racisme daar. Ik ben nooit uitgescholden en er zijn nooit nare dingen naar me geroepen.”



Cabral, geboren in Rotterdam en van Kaapverdische afkomst, weet wel hoe dat komt. ,,Vooral in mijn laatste seizoen bij Levski presteerde ik goed met tien doelpunten en acht assists. Dan heb je in die landen direct een bepaalde status. Dan wordt er op een andere manier tegen je aangekeken. Maar ook mijn vriendin en mijn kinderen hebben de tijd in Bulgarije als heel warm ervaren. We voelden veel respect.”