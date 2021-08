Jeroen Zoet krijgt glaszuivere hattrick van Ciro Immobile om de oren

Samenvatting Na Barça laat ook Real Madrid punten liggen met doelpunt­rijk gelijkspel bij Levante

23 augustus Na FC Barcelona heeft ook Real Madrid al in de tweede speelronde van La Liga punten laten liggen. In een spectaculair en doelpuntrijk duel bleef de Koninklijke in Valencia op 3-3 steken bij Levante, dat weer eens bewees een echte reuzendoder te zijn.