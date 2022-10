Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker na doelpuntrijke tweede helft afgedroogd in Frankfurt

BundesligaMitchel Bakker, Jeremie Frimpong en invaller Daley Sinkgraven hebben het goede gevoel in de Bundesliga niet vast kunnen houden met hun Bayer Leverkusen. Na een doelpuntrijke tweede helft ging het uitduel bij Eintracht Frankfurt met liefst 5-1 verloren. Met name achterin hield het niet over wat de ploeg van Xabi Alonso op de mat legde.

Frimpong had een week geleden nog met twee goals bijgedragen aan een droomdebuut voor zijn nieuwe trainer Xabi Alonso. Thuis werd het 4-0 tegen Schalke 04, waardoor Bayer Leverkusen voor het eerst in weken weer eens de degradatiezone verliet. Midweeks werd vervolgens geflatteerd verloren van FC Porto (0-3) in de Champions League. Daarin ging de tegenstander van vandaag, Eintracht Frankfurt, woensdag eveneens ten onder op bezoek bij Tottenham Hotspur (3-2).

Het publiek in het Deutsche Bank Park moest er lang op wachten tot het duel werd opengebroken. Dat gebeurde uiteindelijk in de vijfde minuut van de blessuretijd, toen Daichi Kamada een penalty verzilverde voor de thuisploeg. Die voorsprong was verdiend, aangezien Leverkusen het vanaf het eerste fluitsignaal vooral achterin dicht probeerde te houden.

Volledig scherm Jeremie Frimpong in actie tegen Eintracht Frankfurt. © REUTERS

Het doelpunt op slag van rust leek precies wat de wedstrijd nodig had, want na rust volgden de treffers elkaar in een rap tempo op. Leverkusen-verdediger Piero Hincapie kopte op fraaie wijze de 1-1 tegen de touwen, maar werd daarna zelf de schlemiel van de middag. Frankfurt was inmiddels opnieuw op voorsprong gekomen, toen de Ecuadoraan aanvaller Jesper Lindstrøm liet lopen bij de schitterende 3-1. Niet veel later veroorzaakte Hincapie ook nog een strafschop, die hem tevens op zijn tweede gele kaart kwam te staan: rood en 4-1. Sinkgraven mocht in de 80ste minuut ook nog invallen, waarna Lucas Alario vier minuten voor tijd voor de eindstand tekende.

Door de nederlaag in Frankfurt staan Bakker en Frimpong na tien Bundesliga-wedstrijden weer onder de streep. Dat kwam ook doordat VfB Stuttgart tegen het VfL Bochum van trainer Thomas Letsch eindelijk de eerste competitiezege wist te boeken (4-1). Eintracht Frankfurt wipt in ieder geval voorlopig weer over Bayern München heen, de regerend kampioen speelt morgenavond pas tegen Freiburt.

Micky van de Ven speelde op zijn beurt negentig minuten mee bij VfL Wolfsburg, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Borussia Mönchengladbach. Bij de bezoekers was Marcus Thuram tweemaal trefzeker, waarna de thuisploeg steeds weer langszij kwam. 1. FSV Mainz 05 ontdeed zich met 0-2 van promovendus Werder Bremen.

Volledig scherm Marcus Thuram viert de 0-1. © AP