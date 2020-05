Jean-Paul Boëtius: ‘We geven de mensen in Duitsland weer iets leuks’

Schreuder over moeilijke zege Hoffenheim: ‘Je ziet de twijfel erin sluipen’

7:18 Alfred Schreuder was uiteraard blij met de 3-1-winst van zijn club Hoffenheim op 1. FC Köln in de Bundesliga, maar hij verkeerde niet in juichstemming. De Nederlander zag zijn ploeg weliswaar met 3-0 voorkomen, maar ook dat Köln terugkwam in de wedstrijd en het Hoffenheim tot in de laatste minuten moeilijk maakte.