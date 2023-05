Jean-Paul Boëtius degradeert met Hertha BSC uit Bundesliga na goal diep in blessuretijd

José Mourinho naar zesde Europese finale: ‘Ben niet bezig om mij in geschiede­nis­boe­ken AS Roma te krijgen’

AS Roma heeft zich ten koste van Bayer Leverkusen geplaatst voor de finale van de Europa League, waarin recordwinnaar Sevilla de tegenstander is op woensdag 31 mei in de Puskás Aréna in Boedapest. De ploeg van trainer José Mourinho had na de eerdere 1-0 zege in Rome genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel in het tweede duel in Duitsland.