Jayden Braaf gaat Seedorf en De Ligt voorbij in recordboeken van Serie A

Video Koeman zwijgt over Super League en haalt uit naar UEFA: ‘Ze denken alleen aan geld’

21 april Ondanks vele vragen over de Super League hield Ronald Koeman vanmiddag zijn lippen stijf op elkaar tijdens de afsluitende persconferentie voor het competitieduel van morgenavond met Getafe. ,,Ik ben niet de man die hier iets over moet zeggen, dat is de president. Ik moet deze club voorbereiden op een belangrijke wedstrijd.”