Japan in WK-kwalificatie met Doan te sterk voor Myanmar

Gazzetta: Alleen Ronaldo verdient in Italië meer dan De Ligt

14:25 Matthijs de Ligt is na Cristiano Ronaldo de best verdienende speler in de Serie A. Dat bericht La Gazzetta dello Sport in de jaarlijkse salarislijst. Ronaldo harkt liefst 31 miljoen euro binnen, waar De Ligt acht miljoen euro krijgt. Dat kan nog oplopen tot twaalf miljoen euro door bonussen.