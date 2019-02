Janssen mag toch nog aansluiten bij selectie Spurs

Volledig scherm © Tottenham Hotspur FC via Getty I Na het vertrek van Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Georges-Kévin N’Koudou (AS Monaco) heeft Tottenham Hotspur besloten om Janssen toch op de spelerslijst voor de Premier League te zetten. Eerder deze maand liet Pochettino op een persconferentie nog weten dat hij niet meer van plan was om Janssen bij de selectie te halen. Janssen kreeg aan het begin van dit seizoen ook geen rugnummer bij Tottenham Hotspur. De 24-jarige spits uit Heesch speelde in 2018 slechts 103 minuten voetbal, verdeeld over zes invalbeurten voor Fenerbahçe. Daarin scoorde hij wel twee keer.

Transfers mislukt

Janssen was gisteren op Deadline Day persoonlijk akkoord met zowel Real Betis als Schalke 04, maar tot een (tijdelijke) overstap naar Sevilla of Gelsenkirchen kwam het niet. Real Betis dacht een deal te hebben met Spurs-voorzitter Daniel Levy en Janssen zelf zag de overstap zitten, tot Levy op het laatst toch nog meer geld wilde zien. Ook Schalke 04 kwam tot een huurakkoord met Spurs en Janssen zelf, alleen was er toen geen tijd meer om de spits in het vliegtuig naar Gelsenkirchen te krijgen voor een medische keuring. De transfermarkt in Duitsland sloot namelijk al om 18.00 uur, zes uur eerder dan die in Engeland. De transfer alleen op basis van medische dossiers laten doorgaan, vond men naar verluidt bij Schalke geen optie.

Janssen speelde deze maand al een aantal wedstrijden in het beloftenteam van Tottenham Hotspur, dat derde staat in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool is zeven punten, Manchester City heeft twee punten meer.

Janssen maakte in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur, nadat hij topscorer van de Eredivisie was geworden met 27 goals in 34 competitieduels voor de Alkmaarders. Voor Tottenham Hotspur scoorde Janssen slechts zes keer in 39 optredens.